"New State of Mind" le nouveau single positif du groupe belge Ykons

Dans le 8/9, Bruno Tummers présente le tout nouveau single du groupe belge Ykons, New State of Mind, avant un retour sur scène cet été et l'an prochain

Après son premier single Sequoia Trees sorti en 2021 et fort remarqué, le groupe indie pop a connu un autre succès rapide avec Time quelques mois plus tard.

Aujourd’hui, ils reviennent avec le single New State of Mind. Ce retour d’Ykons annonce aussi le retour d’un nouvel album en 2024 et un concert à l’Ancienne Belgique le 24 avril.

Avant ça, Ykons sera présent lors de nombreuses dates cet été, notamment le 30 juin à Aywaille pour le FeelGood Festival, et le samedi 26 août sur la scène du Beau Vélo de RAVeL à Bastogne pour la clôture de la saison.