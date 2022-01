New Rock : une salle de bloc extérieure sous le viaduc Herrmann-Debroux

Du coup, les exploitants de la salle ont demandé les autorisations nécessaires pour investir le lieu. La commune d’Auderghem, la Région Bruxelloise et Bruxelles mobilité ayant donné leur accord, c’est une infrastructure en bois avec trois zones de quatre mètres de haut qui a été construite. Pas question ici d’escalade avec corde, mais plutôt du bloc.

"Le Bloc, c’est une discipline en escalade qui permet d’être plus libre, d’être accessible à plus de monde, plus facilement. Il n’y a pas besoin de matériel. Du coup, il n’y a pas besoin de cours pour apprendre l’utilisation de ce matériel. C’est une escalade qui est aussi beaucoup plus ludique et plus sociale. Parce que plutôt que d’être deux personnes, un qui assure et un qui grimpe, finalement, il y a plus vraiment de contacts. Parce que quand il est à 15 mètres de haut, on ne sait plus lui parler. Là, tout le monde peut se retrouver à, pour l’instant 4, devant notre mur, à essayer ensemble de trouver les solutions pour accéder au sommet du mur."

Ouvert depuis le 6 avril, il faut réserver en ligne pour aller grimper. A noter que l’exploitation du mur est autorisée pour trois mois. Mais les exploitants ont dans l’idée de pérenniser ce site extérieur.

