New Order annonce la réédition de la collection "Substance 1987"

Les fans pourront acheter la version 2023 de l'album dans les formats suivants : 2CD, 4CD édition de luxe, 2LP vinyle bleu/rouge (en exclusivité), et double cassette.

Des rééditions des singles 12″ "True Faith", "True Faith (Remix)" et "Blue Monday 88" sont également proposées, tous remastérisés.

La version 4CD comprend l'ensemble original de 2CD, remasterisé avec deux CD supplémentaires. Le CD3 élargit la collection avec des versions alternatives et des faces B supplémentaires. Le CD4 contient un concert inédit, "Live From Irvine Meadows Amphitheatre, California 1987", au cours duquel New Order a joué l'intégralité de l'album dans l'ordre.

Substance 1987 est l'album du groupe qui s'est le plus vendu à ce jour. Il est considéré comme l'une des meilleures compilations "Greatest Hits" de tous les temps, le magazine Rolling Stone l'ayant même inclus à deux reprises dans sa liste des "500 plus grands albums de tous les temps", d'abord en 2003, puis en 2012.