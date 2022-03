"New Horizons in Painting", l’exposition qui met en lumière les jeunes artistes

Du 1er avril au 28 mai, l’exposition New Horizons in Painting offre un tour d’horizon de la dernière génération de la peinture en Belgique. L’exposition rassemble les œuvres de jeunes artistes aux pratiques picturales singulières et propose un aperçu sensible des multiples possibilités et enjeux, esthétiques ou formels, de ce médium ancestral.



New Horizons in Painting convoque les expressions, résolument contemporaines, de 9 jeunes artistes belges : Chloé Arrouy, Marie-Sophie Beinke, Dennis Ceylan, Tom Chatenet, Yann Freichels, Amat Gueye, Diego Herman, Audrey Marques Miller et le collectif Moindres Choses.



Ils et elles sont issu·e·s de prestigieuses écoles réparties à Bruxelles, Anvers, Gand, Liège, Mons et Tournai. Figuratives, abstraites ou plus conceptuelles, leurs recherches questionnent le médium pictural par ses techniques, ses supports, ses sujets mais aussi par son “hors-cadre”, avec des pratiques qui ouvrent le champ pictural à la performance, la sculpture, la gravure ou le dessin.



À travers cette initiative, l’ISELP, centre d’art et de recherche bruxellois dédié aux pratiques artistiques émergentes, poursuit son exploration des racines élémentaires de la création contemporaine à travers ses différents registres d’expression.