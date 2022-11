"New Amsterdam" : saviez-vous que la série est inspirée d'une histoire vraie ?

L'histoire de New Amsterdam est basée sur le livre Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital (Douze patients : la vie et la mort à l'hôpital de Bellevue en français). Il s'agit des mémoires d'un certain Eric Manheimer (directeur de l'hôpital Bellevue de New-York). Le personnage qui l'incarne dans la série ? Max Goodwin. Mais qui est ce fameux Eric Manheimer ?

Après ses études de médecine et sa formation, Eric Manheimer a travaillé à l'étranger en tant que médecin traitant à Haïti et au Pakistan. Entre 1997 et 2012 il dirige le plus vieil hôpital des États-Unis, l'hôpital Bellevue.

Cette expérience l'a poussé à écrire ses mémoires, dans lesquelles il décrit le parcours d'un dizaine de patients. Comme Max dans la série, le médecin Eric Manheimer apprend une nouvelle qui va bouleverser sa vie à jamais. Onze ans après son entrée en fonction, le diagnostic tombe : il est atteint d'un cancer de la gorge. La maladie l'oblige à céder ses fonctions au directeur adjoint afin de pouvoir suivre son traitement.

Comme l'explique le site d'actualité AlloCiné :