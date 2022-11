"New Amsterdam" : où avez-vous déjà vu les actrices et acteurs de la série ?

C'est le personnage principal de New Amsterdam : le docteur Max Goodwin. Son histoire est directement inspirée de celle du docteur Eric Manheimer. En effet, le scénario de New Amsterdam est basé sur le livre Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital (Douze patients : la vie et la mort à l'hôpital de Bellevue en français). Il s'agit des mémoires du docteur Eric Manheimer (directeur de l'hôpital de Bellevue de New-York).

C'est Ryan Eggold qui incarne ce personnage haut en couleurs dans la série. Son nom et sa tête vous disent quelque chose ? C'est normal. Il n'est pas à son premier coup d'essai dans le monde du 7e art (que du contraire !).