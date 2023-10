"Nevada" d’Imogen Binnie : un regard ouvert sur la transidentité

En commençant Nevada, vous pourriez être surpris·es par une scène qui détonne et qui déstabiliserait plus d’un·e. Cette entrée en matière excellente pour découvrir Maria prend le risque de secouer quelques lecteurs et lectrices. La suite se révèle tout aussi originale, car le ton proposé par Imogene Binnie ne fait pas dans la dentelle.

À coup de "à donf", "genre" et autres choix stylistiques contemporains, le roman joue sur une familiarité désarmante. Le style se rapproche davantage de ce qu’on pourrait retrouver chez Virginie Despentes, un style qui ne s’embarrasse pas de grandes envolées lyriques. L’autrice préfère transmettre son message de la manière la plus directe possible, quitte à choquer et à interpeller son lectorat. Les monologues de Maria, parfois légèrement bavards, sont puissants et éclairants quant à sa façon de penser. On notera la capacité de l’autrice à rendre compte facilement de l’état d’esprit de sa protagoniste. En utilisant le "tu", le "je", le "elle", Nevada joue sur la posture du narrateur et y transpose, sûrement, des réflexions propres à l’autrice.

On comprend dès lors son retentissement dans la sphère littéraire, que ce soit en 2013 ou en 2023. Ce roman propose un personnage dynamique et original tout en maniant une langue moderne et incisive. Que ce soit au niveau du style ou des thèmes, Nevada est un roman qui doit son succès à ce qu’il incarne. La transidentité, et la question de l’identité de manière générale, sont des sujets brûlants. Le fait que des romans comme celui-ci existent apporte un regard plus clairvoyant et ouvert sur un sujet souvent invisibilisé.

Nevada, Imogen Binnie, traduction de Violaine Huisman, Editions Gallimard, août 2023.

*Fanny De Weeze est une lectrice passionnée qui tient un blog littéraire (Mes Pages Versicolores) depuis 2016 sur lequel elle chronique des romans, des essais et des bandes dessinées.

