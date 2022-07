Neuville : "Un week-end galère au niveau de la performance... j'avoue que je n'ai pas regardé le classement du championnat"

Kalle Rovanpera (Toyota) a remporté dimanche le Rallye d'Estonie, 7e manche du championnat WRC, devant Elfyn Evans (Toyota) et Ott Tanak (Hyundai). Thierry Neuville (Hyundai) a pris la 4e place.

"Ce week-end, ça a été une galère au niveau de la performance. La fiabilité a été de la partie cette fois. Pas de bol... C'est la situation actuelle, on ne la changera pas. On continue de se battre et de croire que ça va s'arranger. C'est difficile de pointer le doigt sur une seule chose au sujet de nos soucis de performance. Il y a un tas de choses qui ne marchent pas comme elles devraient. En plus, Toyota a amené des jokers ce week-end. C'est un ensemble de choses donc. On reste soudé. Inverser la tendance en deux semaines, ça va être difficile. On fera les meilleurs tests possibles et puis le meilleur rallye possible en Finlande", a indiqué Neuville.