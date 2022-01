Neuville, sixième à 28.5 secondes d'Ogier après la "Nuit du Turini" : "Si on a pris du plaisir ? Je mentirais si je répondais oui"

Thierry Neuville n'a pas abordé le Monte-Carlo, première épreuve de la saison 2022 du Championnat du Monde des Rallyes, de la meilleure des manières, puisqu'il accuse déjà un retard de 28.5 secondes sur le Français Sébastien Ogier, leader après avoir signé le scratch dans les deux spéciales de la "Nuit du Turini".

Devancé par deux Toyota GR Yaris Rally1 et trois Ford Puma Hybrid Rally1, le meilleur représentant de l'équipe Hyundai Motorsport ce jeudi soir (Ott Tanak et Oliver Solberg pointent encore bien plus loin) ne s'attendait peut-être pas à un début de rallye aussi compliqué après avoir livré un bon shakedown en matinée.

"C'est le début du week-end, et on savait que cela n'allait pas être facile pour nous en début de rallye, a commenté Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF sur le Monte-Carlo, à son retour au parc d'assistance tard dans la soirée. Il ne faut pas pour autant dramatiser, il faut faire un bon check sur la voiture, voir ce qui n'a pas été, et essayer de trouver la solution d'ici demain. Connaître une journée sans soucis demain, ce serait déjà une bonne journée pour nous. On a quand même bien attaqué dans la première spéciale, mais quand les freins n'ont plus suivi dans la descente et que j'ai commencé à avoir des petits soucis de boîte, j'ai relâché un petit peu. Pareil dans la deuxième, dans les descentes, on a eu du mal à ralentir l'auto, et les vitesses ne passaient pas comme elles devaient. C'est difficile, et les mécaniciens vont avoir beaucoup de travail cette nuit pour remettre la voiture en état pour demain. La journée de vendredi risque d'être compliquée pour tout le monde, ce n'est pas parce que certains ont connu ce jeudi deux spéciales sans soucis que demain, ça se passera bien. Le week-end est encore long, et au niveau de la gestion des pneus, ce sera très difficile : on n'a que vingt softs, et beaucoup en ont déjà utilisé quatre voire cinq ce jeudi, et ils sont déjà bien usés. Si on a pris du plaisir dans la voiture ? Je mentirais si je répondais oui..."