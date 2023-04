Neuville, qui rêvait de la victoire en hommage à Breen : "A force d'être tout le temps à l'attaque, on fait des erreurs !"

Alors qu'il était en tête depuis la deuxième spéciale, Thierry Neuville (Hyundai) a été contraint à l'abandon samedi après une sortie de route dans le onzième chrono du Rallye de Croatie, quatrième manche du championnat du monde (WRC).

"C'est toujours la décision qui règne. On avait en tête ce rêve de pouvoir gagner ici en hommage à Craig Breen ce week-end. C'était notre objectif et notre rêve. Je me suis fait surprendre lors d'un freinage, légèrement trop tard. J'ai essayé de prendre la corde, j'ai bloqué les roues et l'arrière est parti. C'est une grosse déception sur le plan émotionnel. On a essayé de tout faire malgré le fait qu'on ne se sentait pas très à l'aise dans la voiture. On a pu compenser avec la connaissance du terrain. Ici, c'était une nouvelle spéciale. J'ai dû baisser le rythme car ça n'allait de nouveau pas très bien. Il y a eu des hauts et des bas ce week-end, mais pas uniquement sur le plan sportif. Il y a eu beaucoup d'évènements autour du décès de Craig. Je savais que ça allait être la spéciale la plus difficile. On a montré sur les temps intermédiaires qu'on était sur un rythme inférieur. J'ai fait une erreur en freinant un peu trop tard", a raconté le pilote belge à notre micro.

Une déception qui rappelle celle à Ypres l'an dernier. "Oui, mais à Ypres, les conditions de route avaient évolué et n'étaient pas comme annoncées. Une bonne opération était possible au championnat ? On avait seulement neuf secondes d'avance, la victoire n'était pas encore la nôtre. Et on a vu, encore une fois, que la Toyota a l'avantage, surtout sur l'asphalte. A force d'essayer de compenser, on fait des erreurs. On a vu que Tanak et Lappi ont du mal aussi. A force d'être tout le temps à l'attaque, on fait des erreurs !", a-t-il conclu.