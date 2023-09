Neuville pense qu'il n'y aura pas de consigne d'équipe chez Hyundai, Munster bloque (sans le vouloir) Rovanpera 15 kilomètres

Thierry Neuville (Hyundai) occupe toujours la troisième place du Rallye du Chili, 11e des 13 épreuves du championnat du monde WRC, à l'issue de la journée de samedi. Il compte 13,9 secondes de retard sur son équipier Teemu Suninen et 10,7 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant Elfyn Evans (Toyota).

"Ca n'a pas été une journée facile. Il fallait gérer les pneus et faire les bons choix, je pense qu'on l'a fait. On a bien géré, peut-être un poil trop cet après-midi. Il y a malheureusement eu la crevaison ce matin puis la perte de l'hybride durant deux spéciales. La dernière spéciale, j'étais en panne électrique au départ. Je n'ai pas réussi à effectuer un reset de la voiture avant que la spéciale ne démarre. Je suis parti en retard. Ce sont des petites secondes qui s'envolent, mais on est quand même troisième et pas loin de la deuxième place. Il y a eu quelques passages chauds, mais pas plus que ça. On a glissé de temps en temps, mais tout était sous contrôle", a indiqué le Belge à notre micro.

"Je sais que la Power Stage sera assez abrasive et plutôt fluide. L'autre spéciale est technique et difficile. On annonce pas mal de brouillard pour dimanche donc tout peut arriver. On va rester concentré et faire notre travail. Je ne pense pas qu'il y aura des consignes, mais ça va dépendre aussi de ce que font Evans et Rovanpera. Le championnat n'est pas joué. Il va falloir tout optimiser même si les chances sont petites. On va essayer de reprendre la deuxième place du classement des pilotes, mais ça ne va pas être facile. Le rallye est bien mais on roule constamment à la limite du pneu. On doit rouler à 85% la plupart du temps et on roule moins vite lorsque le pneu surchauffe. Ceux qui sont partis en pneus 'soft' ce matin étaient hyper optimistes. J'aurais été très surpris si ça avait fonctionné", a-t-il également précisé.