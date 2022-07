Neuville dans une course d’attente : "On n'est pas à l'aise à 100%, ça ne sert à rien de forcer"

Kalle Rovanpera occupe la tête du Rallye d'Estonie ce vendredi soir. Le leader du championnat devance Elfyn Evans (Toyota), Ott Tanak (Hyundai), Esapekka Lappi (Toyota) et Thierry Neuville (Hyundai), 5e donc.

"Ca ne fait pas partie des journées les plus excitantes ! Mais ça fait partie du rallye. On en a connu par le passé et on en connaitra encore. On est à 7 secondes de Lappi, 4e, et à moins de 30 secondes de Tanak, 3e. Il joue à domicile et n’a pas su faire face aux Toyota aujourd’hui. On doit être satisfait avec notre journée. On n’a jamais pris des risques en sachant qu’on n’était pas à l’aise à 100%. Ca ne servait à rien de forcer pour faire un chrono et après peut-être une erreur", a précisé Neuville à notre micro.