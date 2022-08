Neuville : "Commencer samedi comme on a terminé vendredi... je sens qu'il y a encore de la marge"

Thierry Neuville (Hyundai) a profité de la deuxième boucle de vendredi pour s'installer en tête du Rallye d'Ypres, 9e des 13 épreuves du championnat du monde WRC, vendredi. Il devance Ott Tanak (Hyundai) de 2,5 secondes et Elfyn Evans (Toyota) de 13,7 secondes.

"Notre matinée a été compliquée. On cherchait nos marques, on n'avait pas mal de petites surprises. Ca ne se déroulait pas comme ça aurait dû. On a bien réagi à midi. On a fait des réglages et je me sentais vachement plus à l'aise durant l'après-midi. Les températures étaient plus élevées, le grip était plus constant, il y avait moins de poussière sur la route à certains endroits. Le tout, c'est de commencer samedi comme on a terminé aujourd'hui... Il fallait essayer de réagir durant l'après-midi. On a réussi notre coup, mais je sens qu'il y a encore de la marge. On va travailler là-dessus", a résumé Neuville à notre micro.