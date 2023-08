Neuville 2e à la mi-journée derrière Evans : "On n’a clairement pas la vitesse qu’il faut pour aller se battre avec lui"

Thierry Neuville pointe actuellement au deuxième rang au rallye de Finlance, à une quinzaine de secondes du leader Elfyn Evans. Le Belge pousse, mais ne parvient pas à reprendre du temps sur le Gallois, qui a remporté les quatre spéciales de ce samedi matin. Pour Neuville, Evans est tout simplement le plus fort ce week-end, comme il l’a admis au micro d’Olivier Gaspard : "On essaye. On est à la limite de ce qu’on peut faire, mais on n’a clairement pas la vitesse qu’il faut pour aller se battre avec lui".

Sur les routes humides finlandaises, Neuville semble manquer de grip et se plaint d’un manque de traction. Mais impossible de trouver le bon réglage sur sa Hyundai : "On a tout fait. On a fait des clics dans tous les sens. On a changé des barres. On a fait de la hauteur. On a fait de la précharge. On n’y arrive pas".

Mais ce n’est pas pour autant que le Belge va abdiquer. D’autant plus qu’avec l’abandon de Kalle Rovanperä, il faut marquer de gros points pour recoller au classement : "On va garder la pression. Il suffit d’un tête à queue, d’une crevaison ou quoi que ce soit. Les conditions sont délicates donc on garde notre rythme, mais on n’en rajoute pas".

Mais les conditions changeantes ne sont pas faciles à dompter : "C’est assez glissant et il y a beaucoup de changements d’adhérence. C’est là qu’on manque de vitesse".

Après une courte pause, les pilotes reprendront cette après-midi avec quatre nouvelles spéciales qui seront à suivre sur la RTBF.