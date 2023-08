Neutralité carbone : les restaurants universitaires d’Anvers bientôt majoritairement végétariens

Les restaurants de l’université d’Anvers (UAntwerpen) proposeront d’ici à 2030 une offre composée à 80% de plats végétariens, indique une mise à jour du 'Climate Action Plan' de l’université, initialement présenté en 2019.

"Il y a encore de nombreux chantiers en cours pour devenir plus durable", affirme l’université, qui vise la neutralité climatique d’ici à 2030 et le zéro carbone d’ici à 2050. En un an, l’université émet à peu près autant qu’une voiture parcourant 160 millions de kilomètres. Pour atteindre la neutralité climatique, les émissions de l’université doivent diminuer de 4,6% par an. "Il y a donc de la place pour des améliorations sur les menus des restaurants universitaires", explique Mathias Verstraeten, coordinateur de l’université pour les questions climatiques. "D’ici 2030, 80% des repas proposés devront être végétaliens ou végétariens. La viande rouge et la viande transformée, en particulier, disparaîtront de la carte."