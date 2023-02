Neutral Milk Hotel sort l’ensemble de sa discographie dans un coffret

Sorti en février 1998, In The Aeroplane Over The Sea, le second album de Neutral Milk Hotel, est considéré comme une référence et une inspiration au sein la scène indépendante. Explorant la thématique de la seconde guerre mondiale, il va suivre le drame d’une famille de l’Europe de l’est dans les années 40 en faisant clairement référence au journal d’Anne Frank. Il y a dans tous ses morceaux une approche psychédélique proche des années 60, des accents folk mais aussi des cuivres et des trombones.

Neutral Milk Hotel fait aussi partie d’un collectif s’appelant Elephant Six qui va faire naître toute une série de groupes aux influences psychédélique comme The Apples In Stereo, Olivia Tremor Control et qui va inspirer des grands groupes d’aujourd’hui comme Arcade Fire par exemple.