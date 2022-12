Neupré : plusieurs dizaines de pneus crevés dans les rues du centre de Rotheux

A Neupré, durant la nuit de samedi à dimanche, des vandales s’en sont pris à plusieurs dizaines de voitures dans différentes rues du centre du village de Rotheux. Ils ont généralement crevé les pneus de ces véhicules. Certains ont eu les quatre pneus crevés, d’autres moins.

La police a ouvert une enquête. Elle va notamment analyser les images des caméras de surveillance et essayer de retracer le circuit effectué par les vandales. Un appel à témoins est lancé.

"Des faits de cette ampleur-là, on n’a jamais connu ça jusqu’ici.", constate Virginie Defrang-Firket, la bourgmestre de Neupré, "On ne comprend vraiment pas ce qui a poussé ces gens-là à agir de la sorte et surtout sur autant de véhicules."