Neupré: l'école communale de Rotheux fermée pour cause de Covid

A Neupré, sur les hauteurs de Liège, l'école communale de Rotheux est fermée aujourd'hui et pour le reste de la semaine pour cause de Covid.

C'est la conséquence d'une flambée des contaminations au variant Omicron depuis la reprise des cours après les vacances de Noël. Un variant extrêmement contagieux.

►►► À lire aussi : Covid en Belgique ce jeudi 20 janvier : record de plus de 60.000 cas en un jour, la hausse des admissions s'accélère

Sur les quelque 220 élèves de cette école maternelle et primaire, plus d'une centaine sont positifs au Covid. 104 très exactement, donc près d'un élève sur 2. C'est énorme. Et les enseignants ne sont pas épargnés non plus.

"Ça concerne les élèves de maternelle, de primaire, mais également des enseignants puisque nous avions, en début de semaine déjà, 5 institutrices absentes, mais également des accueillantes extrascolaires, donc ça se multiplie aussi dans la population adulte de l'école" explique Alain-Gérard Krupa, l'échevin de l'enseignement à Neupré.

Les autres écoles de la commune sont également concernées: "Dans la commune, il y a d'autres écoles maternelles et primaires, puisqu'il y a des implantations à Neuville-Domaine, à Neuville-Village en maternelle, et à Plainevaux en maternelle et primaire. Et à Neuville-Domaine par exemple, nous avons dû fermer les deux classes de quatrième année. Pour Plainevaux, on a également des difficultés et des multiplications de cas, donc on gère au jour le jour les absences d'élèves et d'enseignants, et on verra si on dépasse aussi les normes. On restera en contact évidemment avec le PSE pour savoir si on doit fermer d'autres classes, d'abord, et éventuellement les écoles, ce que nous n'espérons évidemment pas. Mais il est vrai que cette multiplication des cas est tout à fait impressionnante et inquiétante."

La décision de fermer l'école de Rotheux a été prise en concertation avec le PSE, la Promotion de la Santé à l’École, et un médecin de l'AVIQ.

L'établissement n'accueillera à nouveau les élèves que mardi prochain, si les résultats des tests sont rassurants.