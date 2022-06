Neumz, l’intégrale du Chant Grégorien dans la paume de votre main

C’est un projet de longue haleine qui voit le jour : l’enregistrement et la mise en ligne de l’intégralité des chants grégoriens entonnés par les quarante-cinq nonnes de l’abbaye Notre-Dame de Fidélité de Joucques, située près d’Aix-en-Provence. Cette intégrale a été mise en ligne sur une plateforme développée pour l’occasion et qui porte le nom de "Neumz". Un véritable Spotify du chant grégorien.

Non loin d’Aix-en-Provence, au détour d’un village pittoresque aux maisons de pierres et à l’odeur lavandée, les 45 sœurs Bénédictines de l’Abbaye de Jouques ne chôment pas depuis près de cinq ans : elles participent à la mise en place d’un Spotify du chant grégorien. L’ingénieur du son américain John Anderson s’est lancé dans un projet titanesque : enregistrer et recenser les chants grégoriens chantés par des nonnes dans une abbaye bénédictine française. Il s’agit du plus grand projet d’enregistrement de l’histoire du chant grégorien

Ce nouvel outil digital porte le nom de Neumz (neume étant l’ancêtre de la note de musique telle que nous la connaissons), et réunit l’ensemble du répertoire du Chant grégorien : autant dire qu’il s’agit d’une entreprise très ambitieuse et encore inédite.

Les contenus du Psautier, du Lectionnaire, du Collectaire, de l’Antiphonaire, du Responsorial et du Graduel sont assemblés en un “Liber Digitalis” multimédia du XXIe siècle. Cela représente plus de 7000 heures d’enregistrements et plus de 1200 d’histoire d’un chant sacré, émergé au VIIIe siècle. Chaque chant est accompagné d’une partition neumatique (avec, justement, ces petites notes carrées du Moyen-Age appelées neumes), de son texte en latin et de sa traduction dans la langue de l’utilisateur.

Un projet qui se fait connaître au-delà des frontières, soutenu et enregistré par les ingénieurs américains d’Odradek records.

Comme les plateformes de streaming telles que Spotify, il existe une version gratuite et une version payante, offrant plus de fonctionnalités comme l’écoute hors ligne. Les recettes des abonnements, payants, sont reversées aux sœurs et à leur fondation, Notre Dame de l’Écoute au Bénin.