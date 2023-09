Neufchâteau : premier championnat de Belgique de ricochets dans l’eau !

C’est un événement original qui aura lieu le dimanche 24 septembre sur le lac de Neufchâteau, avec le tout premier championnat de Belgique de ricochets dans l’eau.

S’il existe, bel et bien, des compétitions internationales, il s’agira d’une grande première en Belgique. Le but sera de réaliser le plus grand nombre de ricochets dans l’eau !

L’événement prendra place dans le cadre de la traditionnelle Fête du Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier qui aura lieu, pour la première fois, à Neufchâteau dans la Vallée du Lac.

Le choix de Neufchâteau

"L’objectif est vraiment de fédérer tous les habitants et dépasser un moment convivial en montrant que le parc naturel regorge d’activités. Comme l’explique Donatien Liesse, le Directeur du PNHSFA. Nous allons mettre en avant la protection de la nature, le patrimoine, la gastronomie mais aussi la culture et l’aspect touristique. Toutes les missions du parc seront réunies, d’une manière ou d’une autre, pour le public ".

https://parcnaturel.be/fete-du-parc-balades/