Neufchâteau : "One Hour", un escape game doté de 2 salles pour des frissons garantis

2 salles différentes

Á Neufchâteau, Xavier Goffin, Grégory Dautin et Mickael Kerger ont créé " Novem Castella ", une salle dont le thème choisi est médiéval et lié à la ville de Neufchâteau. Comme l’explique Xavier Goffin, chargé de communication. "Dans la première salle nous nous sommes servis de la carte d’Arenberg qui a réellement existé et qui fait partir de l’histoire de Neufchâteau".

Dans la seconde salle intitulée " Opération déluge ", l’ambiance est plus contemporaine mais aussi plus angoissante. Il s’agit de sauver une ville d’une gigantesque inondation.