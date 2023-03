Neufchâteau : licenciements économiques à la Résidence Préfleuri

Une mauvaise nouvelle pour la Résidence Préfleuri à Neufchâteau. Ce home pour personnes âgées vient d’annoncer des licenciements économiques. Cinq personnes sont concernées (soit 4,55 équivalents temps plein).

" La Résidence se réorganise pour assurer sa pérennité et le bien-être de ses 85 résidents ", explique dans un communiqué, l’association Chapitre XII qui gère l’institution et qui regroupe les communes de Neufchâteau et Léglise.

Cette maison de retraite a ouvert ses portes le 5 mars 2020, juste avant la crise Covid qu’elle a donc subie de plein fouet. En février 2022, un nouveau Conseil d’Administration a été mis en place. Son objectif principal : " restaurer un climat de confiance et de bienveillance entre les différents acteurs (travailleurs, syndicats, direction et représentants des deux communes de Neufchâteau et de Léglise). "

Le communiqué explique ensuite que le conseil d’administration a mandaté plusieurs audits notamment pour déterminer les leviers qui permettraient de résorber une situation budgétaire catastrophique. Selon l’association Chapitre XII, au dernier trimestre 2022, le déficit budgétaire de 2023 prévu se chiffrait à 2.200.000 euros.

Un audit recommande alors impérativement d’accueillir " plus de résidents tenant compte des lits agréés, d’indexer le prix journalier du séjour, de revoir certains modes de paiement des services extérieurs etc.)"

Malgré un net redressement de la situation comptable, les gestionnaires viennent donc d’annoncer ces licenciements économiques.

"Des choix très douloureux, mais indispensables", affirme le communiqué.

Du côté syndical, Marie Tillière, secrétaire permanente CSC services publics attend d’analyser les motifs des licenciements avant de commenter.