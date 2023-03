Neufchâteau-Libramont : c’est parti pour les inscriptions à l’AKDT !

On ne présente plus la Royale Académie Internationale d’Été de Wallonie, appelée plus familièrement AKDT… Depuis le 8 mars, c’est parti pour les inscriptions à la 61e édition des stages d’été qui aura lieu du 9 au 30 juillet. A destination des enfants, adolescents et adultes, l’AKDT propose 170 stages en musique, arts plastiques, danses et musiques du monde, et en arts du spectacle. Ces stages connaissent toujours un grand succès, d’ailleurs, les inscriptions vont bon train… Il faut dire que les animateurs des différents stages sont prestigieux comme nous le confirme Mathilde Halbardier, chargée de projet et de communication à l’AKDT.

Infos et inscriptions sur le site https://akdt.be