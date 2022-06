Neufchâteau : le directeur financier reconnaît le détournement d’argent et démissionne

Coup de théâtre à Neufchâteau. Le directeur financier a donné sa démission, hier. Jean-Marc Husson est en aveux des faits qui lui sont reprochés, à savoir des mouvements suspects d’argent dans la comptabilité de la Ville et du CPAS de Neufchâteau. Une enquête est en cours. L’affaire a éclaté le 16 mai dernier, avec la découverte de mouvements bancaires suspects dans la comptabilité de l’ancien comptable spécial de la zone de police Centre Ardenne, également directeur financier de la ville de Neufchâteau. Des investigations avaient été lancées et des mouvements financiers suspects dans la comptabilité de la commune et du CPAS datant d’un certain temps avaient également été remarqués.