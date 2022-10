Neufchâteau : la cuisine du home "le pré fleuri" deviendra autonome

Tous les matins, dans la cuisine du home "le pré fleuri", c’est l’effervescence. Chaque jour, des centaines de repas sortent des marmites et des fours. "C’est clair qu’entre 7h00 et 10h00, on n’arrête pas ! Le rythme est assez soutenu", explique Antoine Rigaux, le chef cuisinier. Depuis le printemps 2022, Antoine Rigaux supervise la confection des repas pour le home "le pré fleuri". C’est également dans sa cuisine que sont préparés les repas des écoles de Neufchâteau et de Léglise. Un service de commande et de livraison pour les particuliers est aussi assuré.

En totale autonomie

Jusqu’ici, c’était Sodexo qui assurait l’aspect administratif et qui élaborait les menus, mais il y a du changement dans l’air. "Cela fait trois ans que nous collaborons avec la société Sodexo. Nous nous quittons en bons termes, mais nous voulons reprendre la gestion en totale autonomie", explique Olivier Rigaux, le président de l’association "chapitre XII", qui supervise le home et sa cuisine. Selon plusieurs sources, la qualité des repas n’était pas à la hauteur et plusieurs plaintes sont notamment remontées auprès de la commune de Léglise.

Produits locaux et biologiques

Dès le 1er janvier 2023, Antoine Rigaux gérera toute la production de A à Z. "Nous voulons travailler avec des produits frais, idéalement locaux et biologiques. Ce nouveau mode de gestion va probablement augmenter la cadence de production. S’il faut recruter du personnel, on le fera", assure le chef cuisinier. Sodexo continuera d’épauler l’équipe du "pré fleuri" jusqu’à fin décembre 2022.