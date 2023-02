Neufchâteau : il donne une seconde chance aux fleurs et plantes

Sécateur en main, François est accroupi au milieu des plantes. Il les taille, enlève les feuilles et les fleurs fanées, change certains pots éventuellement… avant de les remettre en rayon. Dans sa petite boutique de Neufchâteau, cet amoureux des végétaux et de la récup a développé un concept simple, mais pourtant novateur : il récupère des plantes chez les grossistes qui sont destinées à la poubelle. "Je reçois des palettes de 200 ou 250 fleurs. Si je ne les prends pas, elles seront certainement jetées car elles ne correspondent plus aux standards de vente des fleuristes et des clients, explique François Mellery. Or avec un peu d’arrosage et de patience, je parviens la plupart du temps à les remettre en état."

Cet amoureux des plantes prend soin d’elles et les (re-) valorise. "Au milieu de toutes mes plantes, j’ai presque l’impression de méditer", sourit-il. "On travaille avec le vivant, il ne faut pas l’oublier. Certaines plantes, l’hiver, peuvent être en dormance. Ce n’est pas pour ça qu’elles sont bonnes à être jetées. Un peu de patience et de soins et elles repartiront."