Neufchâteau : création d’emplois et de services à la Ressourcerie Famenne Ardenne et Gaume

La Ressourcerie Famenne Ardenne et Gaume existe depuis plus de 7 mois, elle est active sur la zone opérationnelle d’IDELUX qui concerne la province de Luxembourg et quelques communes de la province de Liège.

Les offres de la Ressourcerie

Christophe de Beco (chargé du développement de la Ressourcerie Famenne Ardenne et Gaume) : "Nous offrons un service gratuit qui consiste à venir à domicile collecter des biens de seconde main chez les particuliers, parfois en entreprise aussi. Nous collectons des objets du quotidien comme des tables et des meubles en tous genres et aussi de la petite brocante comme de la vaisselle, des jouets etc. Mais nous ne prenons pas ce qui est textile ou électro, pour ce faire il faut des agréments que nous n’avons pas encore, ce qui ne signifie pas que nous ne le ferons pas plus tard. Concernant le textile, nous collaborons avec l’asbl Terre qui fait aussi partie du projet Ressourcerie et qui est spécialisée dans ce domaine".

Un engouement des citoyens

Sur les 7 premiers mois d’existence de la Ressourcerie Famenne Ardenne et Gaume, 600 ménages ont déjà fait appel à ses services.

"Il y a un véritable intérêt par rapport au secteur du seconde main, explique Christophe de Beco. On le voit aussi au niveau des magasins comme celui que nous avons ouvert à Neufchâteau et celui que nous avons à Bastogne".

Des projets dans un futur proche

Vu l’engouement des services proposés un nouveau magasin de seconde main va bientôt voir le jour, au début de l’été à Trois-Ponts. Mais les projets ne s’arrêtent pas là puisqu’il y a une volonté d’étendre ces surfaces commerciales sur tout le territoire luxembourgeois. Comme l’explique Christophe de Beco. "Nous cherchons des surfaces commerciales du côté de Marche-en-Famenne où nous collaborons avec l’asbl locale les 3B et du côté d’Arlon qui est la commune la plus peuplée de la province du Luxembourg".

La création d’emplois

Un projet qui tient particulièrement à cœur de la Ressourcerie Famenne Ardennes et Gaume et la création d’emplois pour des personnes en difficulté dans le domaine de la seconde main. 10 personnes ont déjà été engagées à ce jour et l’objectif est de poursuivre de nouveaux emplois dans le futur.