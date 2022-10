Neufchâteau : 200.000 euros pour aider les citoyens face à la crise énergétique

Face à la crise énergétique, le collège communal de Neufchâteau souhaite réagir en apportant une aide concrète très rapidement aux citoyens. Ainsi, il prévoit de débloquer une enveloppe de 200.000 euros dans le budget communal, à répartir au sein de la population.

Ce montant de 200.000 euros va provenir, tout d’abord, de l’économie d’énergie réalisée en coupant l’éclairage public de minuit à 5 heures du matin. En un an, la commune va économiser 165.000 euros. Les 35.000 euros restants sont l’intégralité des bénéfices de la vente de bois aux particuliers. " L’idée était de pouvoir partager directement avec les citoyens. Une situation comme celle-ci ne se présente pas non plus tous les ans, les ménages ont du mal à boucler leur fin de mois et je pense qu’il était de notre ressort au niveau communal de pouvoir aider directement les différents ménages de la commune ", explique François Huberty, le bourgmestre de Neufchâteau.

Concrètement, les 200.000 euros seront distribués via des chèques commerce ou la monnaie locale. Le collège veut ainsi privilégier l’économie circulaire. La mesure se veut aussi équitable. Les ménages recevront, selon leur catégorie de revenus, de 75 à 25 euros. Il y aura quatre catégories.

Cette mesure sera présentée en modification budgétaire, dans le courant du mois de novembre. Le collège espère qu’elle sera d’application d’ici la fin de l’année.