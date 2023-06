Neuf trains supplémentaires affrétés vers la Côte ce week-end pour faire face à l'affluence

L'offre de trains sera renforcée ce week-end vers la Côte pour faire face à l'affluence due aux températures estivales, a indiqué la SNCB jeudi.

La société de chemins de fer s'attend à une forte fréquentation des trains vers la mer ce week-end, en raison du beau temps. "À cet effet, il est possible que les voyageurs doivent patienter dans les gares avant de prendre un train", note Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB.

Pour faire face à cette affluence, neuf trains supplémentaires seront dès lors affrétés vers Ostende et Blankenberge, ainsi que pour le trajet retour. Par ailleurs, des travaux seront réalisés par Infrabel entre Bruges et Gand-Saint-Pierre ce week-end, ce qui forcera les trains à emprunter un itinéraire alternatif. Il faudra dès lors compter 20 minutes supplémentaires pour rejoindre la Côte. "Nous conseillons aux voyageurs de bien préparer leur voyage en consultant le planificateur en ligne de la SNCB", ajoute la porte-parole. La société ferroviaire conseille également d'éviter les heures de pointe et de prévoir de l'eau en suffisance.

Un maximum de trains avec climatisation sera en outre prévu sur les lignes en direction du littoral.