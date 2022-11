Neuf projets contre les violences gynécologiques soutenus par les entités francophones

A la suite de l’appel à projets lancé en juin dernier afin de financer la prévention et la lutte contre les violences gynécologiques et obstétricales, neuf projets vont être soutenus en Wallonie et à Bruxelles, conformément aux engagements pris dans le cadre du plan intra-francophone de lutte contre les violences faites aux femmes, annoncent Christie Morreale, Bénédicte Linard et Barbara Trachte, les ministres en charge du droit des femmes en Wallonie, en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et au sein de la COCOF.

Au total, 24 projets avaient été déposés. Après analyse et au regard des critères établis, 9 projets viennent d’être retenus par le jury pour un budget total de 303.200 euros, dont 153.200 euros sur les crédits de la Région wallonne, 100.000 euros sur ceux de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 50.000 euros sur ceux de la COCOF.

Les neuf projets sélectionnés permettront notamment la mise en place de formations pour les professionnelles et professionnels, l’organisation de journées de sensibilisation, la création d’un jeu vidéo sur le thème des violences gynécologiques ou encore la réalisation d’une campagne de sensibilisation à destination du monde étudiant.

"Les questions des violences gynécologiques et obstétricales sont encore trop peu connues du grand public alors qu’elles sont bien réelles et peuvent avoir des conséquences et un impact important sur les personnes concernées. Il était donc nécessaire de soutenir des associations afin de leur permettre de poursuivre ou de lancer de nouvelles actions de sensibilisation et d’information de l’opinion publique et des professionnels de santé pour prévenir et lutter contre les violences gynécologiques et obstétricales", soulignent les trois ministres.