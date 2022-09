Neuf personnes sur 10 dans le monde sont nées pendant le règne d’Elizabeth II

Au moins neuf personnes sur dix, vivant dans le monde aujourd’hui, sont nées pendant que la reine Elizabeth II régnait sur le Royaume-Uni.

C’est un calcul du Washington Post, se basant sur les chiffres du World Factbook de la CIA : 9,7% de la population mondiale est âgée de 65 ans ou plus, et puisque la reine a régné pendant 70 ans, cela signifie qu’un peu plus de neuf personnes sur 10 vivants aujourd’hui sont nées alors qu’elle était sur le trône.

Montée sur le trône en 1952, elle a vu naître neuf milliards de personnes en 70 ans de règne, jusqu’à sa mort ce jeudi 8 septembre. Et sur tous les habitants de la planète Terre, au moins neuf personnes sur dix ont vécu dans un monde où le monarque régnant sur le Royaume-Uni était la reine Elizabeth II.

Des générations entières sont nées, ont vécu (et parfois sont décédées) avec la Reine comme figure royale constante sur la scène mondiale. Les 70 ans de règne de Sa Majesté, dont on a fêté le jubilé de platine en juin 2022, font d’elle le monarque britannique régnant le plus longtemps et l’un des chefs d’État régnant le plus longtemps de l’histoire.