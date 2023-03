Neuf nouvelles destinations estivales au départ de Brussels Airport

Brussels Airport accueillera neuf nouvelles destinations cet été, réparties sur le sol européen, canadien et algérien, a fait savoir l’aéroport belge par voie de communiqué. En tout, ce sont pas moins de 175 itinéraires directs qui seront disponibles lors de la période estivale grâce aux 58 compagnies aériennes transitant par Bruxelles.

Les nouveautés proposées permettront aux voyageurs de rallier Toronto (Canada), mais également Djerba et Monastir (Tunisie) ou encore Bejaia, Constantine, Oran et Tlemcen en Algérie. Le continent européen n’est pas en reste, puisqu’il sera possible de se rendre à Billund (Danemark), Séville (Espagne), Varsovie (Pologne), Brindisi (Italie) mais aussi à Kayseri (Turquie).

Brussels Airport stipule aussi qu'"Air Canada lancera cinq vols hebdomadaires vers Toronto dès le 1er août, ce qui portera son offre vers le Canada à douze vols par semaine, en plus du vol quotidien vers Montréal." Outre le Toronto et Montréal, le réseau long courrier au départ de la capitale permettra de se rendre aux États-Unis (New York, Newark, Chicago, Washington), en République dominicaine (Punta Cana), au Mexique (Cancun), à Cuba (Varadero) ou en Jamaïque (Montego Bay). Abu Dhabi et Dubaï (Émirats arabes unis), Doha (Qatar), ainsi que Pékin (Chine) et Tokyo (Japon), seront également au programme, tout comme 21 destinations sur le continent africain.