Neuf morts et de nombreux disparus dans des inondations en Ouganda

Neuf personnes ont été tuées et de nombreuses autres sont portées disparues après des inondations destructrices causées par de fortes pluies et des rivières en crue à Mbale, dans l'est de l'Ouganda, ont indiqué des responsables dimanche.

La police et l'armée participaient aux opérations de recherche et de secours dans cette ville où les habitants ne pouvaient qu'assister, impuissants, au déferlement des eaux qui emportaient leurs biens.

Selon le commissaire de Mbale, Ahamada Waashaki, neuf corps ont été retrouvés jusqu'à présent, dont celui d'un soldat.

"Beaucoup d'autres personnes sont portées disparues et on craint qu'elles soient mortes", a-t-il dit à l'AFP. "Il y a beaucoup de destructions, des routes coupées, des bâtiments submergés à la suite des fortes pluies qui ont commencé la nuit dernière jusqu'à ce matin".