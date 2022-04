Neuf mois après les inondations, le restaurant "Sophie et Nicolas" rouvre ses portes à Comblain-la-Tour

Neuf mois et 200.000 euros de travaux plus tard, le couple a pu redonner vie à l’établissement. Alors ici, jusqu’au bout, on peaufine les derniers détails: "Ça nous a permis de pouvoir ré-imaginer de A à Z tout le restaurant" poursuit Sophie. "On a travaillé avec un menuisier de la région qui nous a refait toutes les boiseries en chêne, on a pu redécouvrir des murs de pierres qu'on a pu laisser apparents et que j'ai rejointoyés moi-même, on a fait faire un bar en zinc par mon papa qui est couvreur, ça nous a permis de nous ressouder et de voir vraiment vers où on voulait aller, et ça, c'est vraiment le point positif."

Rester positif face à l’impossible, c’est ce qui a guidé Sophie et Nicolas dans cette épreuve. Le soutien de leurs proches et les encouragements de leurs clients les ont portés. D’ailleurs, leur restaurant est complet jusqu’à lundi prochain.