Neuf minutes de musique par jour peuvent-elles nous rendre plus heureux ?

Une étude britannique plutôt récente annonce qu’écouter neuf minutes de musique par jour aurait un effet positif sur le stress, le sommeil, la joie et donc quelque part sur le bonheur. Tout ceci ne règle encore en rien le réchauffement climatique et l’inflation bien sûr, il faudra les extraire de nos équations. Mais se faire prescrire un peu de musique classique pour retrouver au minimum la sérénité et, qui sait, peut-être même un soupçon d’exaltation, ne devrait pas se révéler totalement inadéquat puisque le répertoire est tout simplement inépuisable.

Le swing et les coquineries de Rossini, les divines et suaves longueurs de Schubert, les tziganeries de Johannes Brahms ou les enluminures d’un Jean-Sébastien Bach, qui peut connaître ce qui lui redonnera le sourire. Et puis il est possible aussi que le bonheur ne soit pas un état figé, un aboutissement ou le nauséabond résultat d’une triste équation. Peut-être que le bonheur, c’est la surprise, le coup de foudre à répétition, l’orgasme inattendu, le frisson de la découverte. Encore et toujours chercher plus loin ce que l’on n’a pas encore trouvé, assoiffé d’illuminations musicales, à la recherche de nouvelles pépites, se révéler "orpailleur d’émotions", être encore et toujours un amoureux transi de l’inopiné.