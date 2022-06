Neuf jeunes humoristes bruxellois arrivent à Avignon, juste pour rire !

Comment, à vingt-trois ans, aborde-t-on ces trois semaines au festival OFF d’Avignon ? "Pour moi, c’est d’abord un bel exercice de gestion de mon énergie. Jouer douze fois sur une courte période, cela ne m’est jamais arrivé à Bruxelles et c’est donc une belle opportunité en plus de nouer des contacts utiles." Quant à jouer en France, devant un public plus familiarisé avec le stand up ? "C’est vrai qu’en Belgique, on a longtemps été en retard par rapport à la France. C’est là que tout se passe même si depuis le confinement, la scène belge semble se réveiller et le public suit." Un public souvent jeune et qui aurait trouvé dans le stand up une manière de renouer avec le spectacle vivant. "Les plus jeunes ont découvert le stand up avec les réseaux sociaux, avec les vidéos publiées par le festival de Montreux (Montreux Comedy Festival). Cela leur donne envie de quitter les écrans pour rencontrer des artistes en vrai".