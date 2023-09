Neuf films emblématiques de l’artiste Francis Alÿs disponibles gratuitement à travers le monde

Né à Anvers en 1959, Francis Alÿs vit et travaille actuellement à Mexico. Dans ses œuvres, l’artiste explore des sujets politiques tout comme des situations quotidiennes, le tout dans une approche poétique et allégorique. Internationalement reconnues, ses œuvres ont été exposées dans de nombreux musées tels que la Tate Modern à Londres et le MoMA à New York. Francis Alÿs a toujours utilisé une variété de médias afin de documenter son travail. Peinture, dessin, vidéo et animation ont souvent été employés par l’artiste. Aujourd’hui, à l’occasion de l’exposition mise sur pied par le WIELS, neuf films emblématiques sont mis en libre accès au public.

Avila, distributeur de films belges, a en effet mis en ligne sur sa plateforme les capsules vidéo de l’artiste. Vous pouvez dès à présent visionner les "interventions" de Francis Alÿs à l’instar de "Zapatos magnéticos", "Tornado" ou encore "Paradox of Praxis 1" où l’on peut voir l’artiste pousser un bloc de glace dans les rues de Mexico. Ces documentaires vidéos soulèvent immédiatement la question de savoir où se trouve l’œuvre d’art. Est-ce la performance, l’action menée par Francis Alÿs ? Ou ces films seraient-ils plus que de simples enregistrements ?

Tous les films de la collection sont actuellement disponibles gratuitement et dans le monde entier via le lien : https://avilafilm.be/fr/collection/francis-alys.