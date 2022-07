Neuf arrestations dans une vaste opération européenne visant des trafiquants d'êtres humains

Entre le 20 et le 22 juin derniers, une opération conjointe a été menée en Tchéquie, Allemagne, Pologne et Belgique, permettant l'arrestation de neuf personnes. Sept maisons ont été perquisitionnées, ainsi que deux autres locaux. Plusieurs véhicules et plusieurs centaines de milliers de couronnes tchèques ont été saisis.

Eurojust a apporté un support financier et a soutenu les autorités des différents pays réunis dans une équipe commune d'enquête, précise-t-elle. Europol a également apporté son soutien, pour faciliter l'échange d'informations notamment.

En Belgique, le parquet fédéral et la police judiciaire fédérale ont mené les opérations.

En début de semaine, une vaste opération policière internationale, coordonnée aussi par Eurojust et Europol, avait déjà permis l'arrestation de 39 personnes et le démantèlement d'un réseau de passeurs.