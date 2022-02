Neuf à dix mille enseignants en colère devant le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

C’est tout le secteur de l’enseignement qui en a ras le bol et qui veut le faire entendre. Tout le personnel travaillant dans l’enseignement (ouvrier, enseignant, personnel administratif, éducateur, etc.) est concerné et cela de la maternelle jusqu’aux hautes écoles et l’enseignement universitaire.

De nombreux éducateurs, mais aussi du personnel administratif et ouvrier employé dans les écoles, étaient ainsi présents, tout comme quelques représentants des universités également. Quelques enseignants flamands étaient même dans les rangs des manifestants pour apporter leur soutien aux collègues francophones.

Devant le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les manifestants étaient plus nombreux que ce qu’espéraient les organisateurs. Ils étaient 9000 selon la police, 10.000 selon les syndicats pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail et la manière dont ils ont été traités durant la crise sanitaire. La vétusté des bâtiments, le manque d’effectifs, un métier pas assez attractif, des enseignants pas assez formés et pas assez payés sont autant de problèmes dénoncés par les manifestants.

"Je suis en colère et dégoûtée de l’enseignement, je ne partage plus du tout ce qu’on nous demande de faire actuellement", expliquait ainsi Chantal, institutrice depuis 31 ans. "On a des bâtiments moisis, des plafonds qui tombent, des fenêtres qui ne s’ouvrent pas mais qu’on nous demande d’ouvrir", résumait Luca d’Agostino, professeur d’anglais en secondaire supérieur. "Se retrouver, quand une collègue est malade, à 35 en classe, tout ça, c’est difficile pour enseigner de manière correcte", expliquait une autre institutrice.

"L’enseignement est une chose importante à long terme. Quand on voit qu’un tiers des enseignants en a ras le bol, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas", s’inquiétait Jean-Gauthier Heymans, professeur à Molenbeek.

Et de dénoncer aussi la charge administrative croissante. "On passe plus de temps à faire de l’administratif qu’à réellement s’investir dans notre métier", regrettait Muriel Feickens, institutrice à Molenbeek.