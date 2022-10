Nettoyer les vitres au papier journal et vinaigre : pourquoi ça marche si bien ?

Le professeur Fabrizio Bucella a toujours laissé des taches sur les vitres nettoyées avec une raclette, et avec les peaux de chamois. Il nous explique une méthode plus efficace. Les vitres se nettoyent bien mieux au papier journal et au vinaigre. D’abord, la fibre de cellulose a une taille de 15 à 30 micromètres, c’est donc une microfibre. Le micron (10-6 mètres) est un millionième de mètre, soit un millième de millimètre. De plus, l’encre du papier journal a plusieurs qualités : elle contient des solvants, des agents anti-mousse, et des dispersants. Et surtout, le papier journal est un magnifique absorbant.