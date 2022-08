Nettoyage de la nature : des citoyens décident d'aller à la pêche aux déchets

Au fur et à mesure que le tas de déchets grandit, les badauds s’arrêtent, perplexes. Ils regardent parfois avec surprise, souvent avec dégoût, les déchets recouverts de terre et d’algues remontés des bas-fonds. "Que fait la commune ?" lance cette dame. La commune justement, elle est là, représentée par l’échevin à la gestion de l’espace public, qui explique : "Tout nettoyer et impossible. Et c’est du ressort de la région".

En effet, l’entretien des cours d’eau est l'une des prérogatives de Bruxelles Environnement, mais face aux incivilités la tâche est énorme. Chaque année, ce sont plusieurs milliers de tonnes de déchets qui sont ramassés dans la nature en Belgique.