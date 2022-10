"Nette augmentation" des cas de choléra en Haïti, s'inquiète l'ONU

L'ONU s'est inquiétée mardi d'une "nette augmentation" des cas de choléra en Haïti avec un quasi doublement du nombre de cas suspects en quelques jours.

"Jusqu'à il y a quelques jours, l'augmentation des cas de choléra était progressive, mais nous voyons désormais une croissance nette et inquiétante, alors la situation devient plus compliquée", a écrit dans un blog publié mardi la coordinatrice humanitaire de l'ONU dans le pays, Ulrika Richardson.

La maladie, bien que mortelle, est "évitable et traitable", alors "il faut agir sans tarder", a-t-elle ajouté, saluant la réponse "rapide et décisive" des autorités et des ONG malgré le chaos provoqué par le blocage du principal terminal pétrolier par les gangs depuis un mois.