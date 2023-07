Nethys investit 40 millions dans Noshaq et en devient le deuxième actionnaire

Un rapprochement dans le monde économique liégeois : Nethys, société publique liégeoise au passé sulfureux, vient d'entrer de pleins pieds dans le capital du fond d’investissement Noshaq, un holding tentaculaire dont la Région wallonne est actionnaire principale (via Wallonie Entreprendre).

Cette prise de participation de Nethys à hauteur de 40 millions d'euros, c'est beaucoup mais c'est "peanuts" par rapport au pactole touché le mois dernier : 940 millions d'euros, pour la revente à Orange de la majorité de ses parts dans le cablodistributeur VOO.

Nethys veut aujourd'hui redorer son image après les scandales liés aux pratiques de son ancien patron Stéphane Moreau et son entourage. Cette entrée dans le capital de Noshaq, c'est la première étape de son redéploiement.

Quant au groupe Noshaq, l'ancien Meusinvest, holding à qui on doit notamment la rénovation de la Grand Poste à Liège et qui possède des participations dans une kyrielle de sociétés, les moyens financiers apportés par Nethys vont lui permette de renforcer son capital qui passe ainsi de 138 à 178 millions d'euros. De quoi poursuivre son développement et ses investissements dans des secteurs comme les biotechnologies, le digital, l'industrie de pointe, l'agroalimentaire ou encore l'immobilier.