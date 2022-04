Netflix poursuit sa percée dans le gaming avec "Exploding Kittens".

Netflix ne fait pas les choses à moitié ! La plateforme de streaming a annoncé le lancement d'un jeu mobile et d'une série animée basée sur le jeu de cartes populaire "Exploding Kittens", qui se rapproche d'une sorte de "roulette russe" version cartes et avec des chats.

"Le codéveloppement d'un jeu et d'une série animée est une première pour Netflix", a expliqué Mike Moon, responsable de l'animation pour adultes chez Netflix.

"Netflix est l'endroit idéal pour explorer cet univers en pleine expansion et nous avons beaucoup de chance de travailler avec cette équipe incroyable !"

Pour la série animée, Netflix s'est entouré d'acteurs bien connus de ses abonnés : Tom Ellis le "Lucifer" mais aussi Abraham Lim, vu dans "Clickbait". La "Drôle de Dames" Lucy Liu sera aussi de la partie avec Ally Maki ("Wrecked", "Toy Story 4"), Mark Proksch ("What We Do In The Shadows", "Better Call Saul") et Sasheer Zamata ("Woke", "Home Economics").

Dirigée par les showrunners Shane Kosakowski et Matthew Inman, la série animée "Exploding Kittens" racontera le conflit éternel entre l'Enfer et le Paradis avec le Diable et Dieu qui se retrouvent sur Terre dans le corps de chats domestiques. La série est attendue pour 2023 sur la plateforme.