Netflix met fin à son activité historique de location de DVD à distance par la poste

Ils font les tests, avec un prix de 4 dollars pour l’aller-retour, c’est trop cher. Mais à ce moment le prix des DVD commence à être plus démocratique et les gens commencent à avoir des lecteurs dans leur salon. Alors les deux amis refont des tests, ils essayent d’abord avec des CD avant d’acheter les DVD, pour voir si ça fonctionne. Et, comme c’est plus léger, cela ne coûte plus que 30 cents en frais de port.

Bingo : les deux associés lancent alors Netflix en 1998. Le catalogue est en ligne sur leur site. Vous commandez, et 24 heures plus tard, vous recevez votre DVD loué dans une enveloppe rouge avec déjà dessus le fameux logo qui ressemble très fort à celui qu’on connaît aujourd’hui, le N de Netflix, et dedans une enveloppe affranchie pour le retour.

Le système fonctionne très bien, au-delà des espérances, et très vite, mais quand même pas suffisamment pour gagner de l’argent. Alors ce modèle va évoluer. Et c’est le vrai coup de génie des deux fondateurs : deux ans plus tard, ils lancent l’abonnement illimité, ce qui n’existe pas à l’époque. Pour 18 dollars par mois, vous pouvez emprunter autant de DVD que vous voulez. Simplement, il faut avoir rendu le précédent pour pouvoir louer le suivant. Et une autre innovation arrive à peu près en même temps, au début des années 2000 : ils personnalisent le catalogue en ligne. Donc vous vous connectez avec votre login sur le site et, en fonction de votre historique de réservations, le site vous fait des suggestions. C’est donc un catalogue personnalisé, un abonnement illimité. Cela commence à ressembler au Netflix qu’on connaît aujourd’hui, même si c’était il y a 20 ans. Et ce sont toujours des DVD physiques.