Netflix : lieux de tournage les plus populaires et les moins connus dans le monde

"Emily in Paris", "Peaky Blinders" ou encore "La Casa de Papel"... Ces séries sur Netflix n'ont pas uniquement tourné dans des studios fermés. Les productions de Netflix les plus populaires au monde ont également investi des véritables lieux de vie dans les villes les plus touristiques dans le monde.

Une étude s'est justement intéressée aux locations les plus populaires sur Instagram. C'est en recueillant le nombre de hashtags que l'étude a effectué deux classements : les 10 lieux de tournage les plus populaires et les 10 lieux de tournage les plus secrets des séries Netflix dans le monde.

La série dont le lieu de tournage est le plus populaire sur Instagram n'est autre que "Stranger Things".

C'est dans la ville de Stone Mountain, en Géorgie, que l'une des sagas les plus connues du géant américain a réalisé ses prises de vues. Sur Instagram, la localisation cumule près de 600.000 hashtags.

Vu dans "Alice in Borderland", le fameux carrefour Hachikō (Shibuya Crossing), situé dans le quartier de Shibuya à Tokyo au Japon, est le deuxième lieu le plus tagué sur Instagram avec plus de 390.000 hashtags recensés par l'étude.

En troisième place arrive la forêt de Dean de "Sex Education", également popularisée grâce aux sagas "Harry Potter" et "Star Wars". Ce bois visiblement magique affiche près de 278.301 hashtags sur Instagram.

Paris arrive cinquième grâce à la série comico-romantique "Emily in Paris" et le Jardin du Palais Royal, avec plus de 35.000 hashtags.

Du côté des séries aux lieux les plus tenus secrets, c'est la série des très mystérieux "Peaky Blinders" qui s'impose avec seulement 204 hashtags recensés sur Powis Street à Liverpool. "La Casa de Papel" suit de près avec la place de Callao à Madrid tandis que, absent des écrans de télévision depuis 2017, "Vampire Diaries" prend la troisième place avec le restaurant The Mystic Grill en Géorgie, où était tournée la série avec Nina Dobrev.