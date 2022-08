Netflix Jeux est un énorme flop, moins de 1% des abonnés y jouent

Vous ne le savez peut-être pas, mais Netflix offre à ses abonnés une sélection de jeux mobiles, à télécharger sur l’App Store et le Play Store. Mais malgré la qualité de certains titres, l’offre ne séduit pas les joueurs.

Lancé en 2021, Netflix Jeux propose actuellement 26 jeux, compris dans l’abonnement Netflix. Dans cette liste, qui devrait atteindre les 50 jeux d’ici la fin de l’année, on retrouve d’excellentes surprises, comme Poinpy (par le créateur de Downwell), le jeu de cartes Exploding Kittens, Before Your Eyes, ou le récent Into the Breach.

Mais cela n’est visiblement pas encore suffisant. En effet, selon CNBC, 1,7 million d’utilisateurs seulement jouent aux jeux Netflix. Cela peut paraître énorme, mais quand on sait que le géant du streaming compte plus de 221 millions d’abonnés à travers le monde, cela ne représente en réalité que 1% des utilisateurs.