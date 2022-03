Netflix annonce l’arrivée de trois nouveaux jeux

Le catalogue de jeux de Netflix accueille trois nouveaux titres. Au total, la plateforme de streaming propose 17 jeux à ses abonnés.

Deux des trois jeux annoncés sont déjà disponibles. Il s’agit de This is a True Story et de Shatter Remastered.

Inspiré de faits réels et d'entretiens, This is a True Story est un “jeu de rôle qui permet aux joueurs d'explorer un sublime paysage peint à la main tout en survivant à une tempête, en capturant des braconniers et en se liant d'amitié avec une chèvre.”

Quant à Shatter Remastered, il s’agit d’un jeu de casse-briques rétro “combinant le meilleur de l'action avec des rebondissements surprenants et des combats de boss époustouflants. Shatter Remastered est une version mise à jour de Shatter, le jeu primé de Sidhe sorti en 2009 sur PlayStation 3. Largement reconnu comme le jeu qui a redéfini le genre du casse-briques, Shatter Remastered propose des dizaines de niveaux originaux remplis de défis physiques renversants, de bonus, de combats de boss et d'attaques spéciales”, explique Neflix.

Un troisième titre devrait être disponible dans les prochains jours, à savoir le FPS Into the Dead 2: Unleashed, où il sera question de zombies à abattre.

Pour retrouver ces jeux, il suffira de se rendre dans la section “Jeux” de l’application Netflix sur iOS et Android.