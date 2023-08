NetEase, le richissime géant du web chinois devenu mécène des développeurs stars

"Grâce au soutien que nous avons désormais de NetEase, non seulement nous avons un studio plus grand avec plus de monde, notre cadre de travail s’est amélioré. Exprimer ma créativité et mettre plus d’énergie dans la création en général est devenu plus facile pour moi", raconte Suda51 à VGC. "Nous avons un planning, un budget, etc., mais personne n’est là pour nous dire "Ok le jeu doit sortir à cette date". Personne chez NetEase ne pense que faire sortir un jeu aussi vite que possible le rendra bon. Ils savent que ça ne se passe pas comme ça. Leurs priorités sont la créativité et la qualité, donc que nous puissions avoir cette liberté de temps et d’organisation pour travailler autant que nécessaire sur les jeux".

Le patron de Grasshopper Manufacture sait de quoi il parle. Le studio a souvent eu des relations compliquées avec les éditeurs de ses jeux.