Netanyahu progresse dans la quête d'un accord pour la mise sur pied d'une coalition

Benjamin Netanyahu, leader du Likoud (droite conservatrice) sorti en tête des élections légsilatives du début du mois en Israël, a fait des progrès dans la formation d'un gouvernement de coalition religieuse de droite.

Dimanche soir, un accord a été signé entre le Likud et le parti ultra-conservateur Noam d'Avi Maoz alors que vendredi, le Likud avait conclu un accord avec le parti d'extrême droite Ozma Yehudit d'Itamar Ben-Gvir.

Netanyahu veut maintenant s'adjoindre les faveurs de deux partis plus strictement religieux et le président du Parti sioniste religieux, Bezalel Smotrich. Ben-Gvir et Maoz s'étaient associés à Smotrich pour l'élection, mais ont mené les négociations de coalition séparément.

Controverses

Itamar Ben-Gvir, condamné dans le passé pour avoir soutenu une organisation terroriste, devrait devenir ministre de la Sécurité publique. En plus de la police, Ben-Gvir serait également responsable de la police des frontières en Cisjordanie. L'Autorité palestinienne a averti que sa nomination aurait des implications dangereuses.

Maoz doit devenir vice-Premier ministre et diriger une "autorité pour l'identité nationale juive" au sein du bureau du Premier ministre, selon les médias. Dans le passé, il a suscité la controverse avec des déclarations anti-gays et considère les modèles familiaux alternatifs comme une menace pour la société israélienne.

Le parti Likud de Netanyahu est devenu la faction la plus puissante à la Knesset à l'issue des élections législatives du 1er novembre, avec 32 sièges sur 120. Le parti centriste du chef du gouvernement sortant, Yair Lapid, est arrivé deuxième avec 24 sièges.

Pour la première fois, une alliance d'extrême droite est devenue le troisième parti, le Parti sioniste religieux ayant remporté 14 sièges.